Isabel Forner se lía cantando '19 días y 500 noches': "Tengo que cantar a dúo para meterme en la canción"

La zapeadora ha interpretado esta popular canción de Joaquín Sabina. A juzgar por su actuación, no había ensayado mucho ya que no ha conseguido cantar los versos del tema de manera correcta.

Este miércoles María Gómez se animaba a interpretar 'Pop' de La Oreja de Van Gogh en directo ya que, como confesaba, quería ser una de las nuevas participantes de 'Tu cara me suena'. Después de que la zapeadora hiciera su interpretación, Gómez proponía a Isabel Forner cantar, pero la zapeadora afirmaba que su manera de cantar era como la de alguien "que se acaba de despertar de resaca y ha bebido y fumado mucho".

A pesar de ello, Miki Nadal pedía, de nuevo, que Isabel cantara una canción de Sabina. Esta se negaba, pero anunciaba que en el próximo programa iba a cantar una canción del artista. Miki Nadal no ha dudado en recordar a la zapeadora su 'promesa', pero, en esta ocasión, Forner se ha animado a cantar '19 días y 500 noches' de Sabina.

Miki debe comenzar a cantar con ella para que no se equivoque al principio. A pesar de la ayuda, Isabel se equivoca y se adelanta en el siguiente verso. Miki, vuelve a cantar para intentar que Forner siga la canción correctamente.

"Un momento, me he perdido", se lamenta Isabel, "oye, qué mal". "Tengo que cantar a dúo para meterme en la canción", afirma la zapeadora. Miki le propone repetir la canción o, si prefiere, volverla a interpretar en el próximo programa. "Mañana bajo antes a ensayar", responde Isabel. "Estás preparada para ir de público a 'Tu cara me suena'", concluye Nadal.