Dani Mateo desvela que sale en la revista 'Forbes': "Ya no puedes ser del puño cerrado"

Dani Mateo sale en el nuevo número de la revista Forbes, donde ha concedido una entrevista: "Estoy volando ya a a una altura que no sé cuánto más me vais a ver por aquí", afirma en este vídeo de Zapeando.

Hoy Dani Mateo arranca Zapeando hablando del "trabajo de cuerpo" de Isabel Forner, que "a cada frase tiene una pose, a cada chanza un baile". "Nos la van a robar y la van a coger de gogó en Kapital", comenta el presentador.

María Gómez aprovecha el momento para recordar que Dani tiene precisamente un premio de esa discoteca.

A propósito de esto, Isabel Forner también desvela que el presentador de Zapeando ha salido "en una revista superimportante": 'Forbes'.

"Estoy volando ya a a una altura que no sé cuánto más me vais a ver por aquí", comenta Dani, que asegura que "se ha llegado a decir que soy el Miguel Ángel del chiste".

Dani también se pregunta si te pueden entrevistar en Forbes "si vas a la entrevista en transporte público", mientras que Isabel le explica que, una vez sale en esa revista, "ya no puedes ser del puño cerrado". "Mucha gente que sale en Forbes es precisamente porque es del puño cerrado y acumula", le responde Quique Peinado.