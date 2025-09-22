Iñaki Urrutia reacciona a Intervision: "Ellos tienen hologramas, pero, nosotros, tenemos el helicóptero de Melody"

Moscú ha acogido este festival creado por la URSS que Putin ha decidido recuperar tras ser excluido de Eurovisión. El ganador en esta edición ha sido Vietnam, gracias a la actuación de Duc Phuc.

Este domingo se ha celebrado en Moscú el festival Intervision. Este concurso fue creado por la Unión Soviética en 1965, como una alternativa a Eurovisión, y dejó de celebrarse en 1980. El líder ruso ha recuperado este festival como respuesta a su exclusión de Eurovisión hace tres años.

"Rusia ha contado con países como Catar, Brasil o Egipto", cuenta Maya Pixelskaya, "y no han escatimado con el presupuesto". Para presentar a los países que participaba usaron hologramas gigantes. "Si Eurovisión, digamos, en la Champions del colectivo gay esto, con tanto holograma, parece la del colectivo gamer, me representan", añade.

"Ellos tienen hologramas, pero, nosotros, tenemos el helicóptero de Melody", comenta Iñaki Urrutia. Aunque muchos podían pensar que Rusia sería la ganadora, finalmente la victoria fue para Vietnam gracias a la actuación de Duc Phuc.

María Gómez comenta, tras ver la actuación del representante de Vietnam que entiende su victoria ya que "es muy difícil competir contra esa mezcla entre 'Mortal Kombat' y Tino Casal". "Está guapísimo", afirma Dani Mateo, pero advierte a los fans de Eurovisión de la comunidad LGTBI que mejor no vayan a Rusia.