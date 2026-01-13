Francisco Cacho explica qué tipos de aludes existen y cómo podemos detectarlos, en vídeo

El meteorólogo de laSexta señala que debido a las importantes nevadas que ha sufrido nuestro país en los últimos días ha aumentado el riesgo de que se produzcan aludes.

España está sufriendo los estragos de las bajas temperaturas. En la Estación de esquí de Baqueira, en el Pirineo catalán, la nieve ha alcanzado los 80 centímetros de espesor. Aunque esto sea una noticia que hace muy felices a los aficionados al esquí, esto afecta a la circulación y aumenta el riesgo de avalanchas.

"Este fin de semana hemos vuelto a tener nevadas importantes que han dejado más de medio metro de nieve en zonas altas de Pirineos", cuenta Francisco Cacho. El meteorólogo de laSexta añade que nueve carreteras siguen cortadas o con uso de cadenas obligatorio.

Sobre los aludes, el meteorólogo de laSexta indica que el alud más frecuente y peligroso es el de placa. "Ocurre cuando se forma una pequeña capa de hielo por acción del viento, el frío y la llueva", explica Cacho, "y, sobre esa capa, cae mucha nieve compacta durante varios días".

"Esa última placa de nieve es la que se desliza sobre la capa de hielo y cae sepultando a los esquiadores", expone. Este alud se puede desencadenar por el peso de la nieve y la pendiente de la montaña, por el viento, por un animal o por los propios esquiadores.

Cacho explica que hay otros tipos de aludes como, por ejemplo, el de nieve reciente, que se produce "cuando cae mucha nieve de golpe" o los de fusión, "cuando suben mucho las temperaturas". El meteorólogo indica que los aludes se pueden detectar de dos maneras: a través del sonido, que es hueco y sordo en las pisadas, y la aparición de grietas en la nieve.

