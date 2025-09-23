Esther Cañadas desvela el problema que tuvo con una conocida actriz: "No quería estar en la misma escena conmigo"

La top model ha sido la última invitada en El Hormiguero donde compartió con el presentador anécdotas y trucos. Además, también explicó el momento incómodo que vivió durante el rodaje de 'El secreto de Thomas Crown'.

Esther Cañadas ha sido la última invitada en 'El Hormiguero'. La modelo fue una de las protagonistas del desfile de Carolina Herrera, que convertía la Plaza Mayor de Madrid en una pasarela para presentar su colección.

La top model contaba numerosas anécdotas a Pablo Motos, entre ellas su experiencia en el rodaje de la película 'El secreto de Thomas Crown'. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Cañadas cuenta al presentador que tuvo un problema con la actriz Rene Russo, que no quería compartir escenas con ella.

"Estaba todo parado, todo el mundo muy nervioso porque eso significa muchas pérdidas", cuenta Esther, "hasta que descubrí que Rene no quería estar en la misma escena conmigo". La modelo explica que la actriz dijo que no era algo personal con ella.

Cañadas pidió hablar directamente con Russo. "Hable un rato con ella, nos hicimos amigas y se relajó", explica. La modelo comparte que la actriz, además, llevaba un vestido "bastante feo" y le propuso cambiárselo por otro negro, aunque no le contó a la actriz que, en realidad, ese vestido era suyo.