Una espontánea se cuela en la conexión de un reportero en los Carnavales de Cádiz: "Hace un año que falleció mi padre"

Isabel Forner y Miki Nadal reaccionan en este vídeo al surrealista momento de un reportero de Onda Cádiz desde el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas con una mujer empeñada en que era de Málaga y una historia con giro final.

En Cádiz ya se está celebrando el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas para seleccionar las chirigotas de su carnaval. Allí estaba un reportero de Onda Cádiz cubriendo el acto, hasta que se le coló una espontánea.

La mujer, que buscaba su cuota de pantalla, estaba empeñada en que el reportero era de Málaga, mientras él intentaba terminar de dar su información como podía.

"Si estás en el Carnaval de Cádiz, lo lógico es que te den la murga", reacciona Miki Nadal en el vídeo sobre estas líneas.

La historia de esta mujer tenía un giro inesperado, ya que revelaba al reportero que se cumplía un año de la muerte de su padre y quería aprovechar su presencia en televisión para "decirle que los quiero mucho", mientras la presentadora no podía contener la risa ante la escena surrealista.

"Que un aniversario de defunción acabe en cachondeo solo pasa en Cádiz", apunta Isabel Forner, que comenta que "el humor nos va a salvar de la muerte".

