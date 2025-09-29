Ahora

Dos vecinas se pelean en plena calle: "Parece una pelea entre bandas rivales: 'Yayas don't play' contra 'Mari trinitarias'"

Un curioso vídeo ha conseguido hacerse viral. Está protagonizado por dos señoras que se pelean en plena calle en Ourense. Otro vecino escucha la pelea desde su casa y no duda en salir al balcón para grabar.

Zapeando presenta un vídeo que tiene como protagonistas a dos mujeres que tienen una curiosa pelea. Como se puede ver en las imágenes, las señoras están en plena calle, en Ourense, y 'armadas'. El suceso que han protagonizado las ha hecho virales.

Una lleva una escoba y la otra un spray. Mientras una ataca con su escoba la otra se 'defiende' con su spray, rociando de producto a la otra mujer. "¿Quién ganará este 'Mortal Kombat'?", pregunta María Gómez. Como explica la zapeadora, "al final se impone la guerra química y la señora de la escoba se va".

"Igual se va a por más munición", añade María, "igual se va a por un Pato WC". "¿Seguro que esto no es la ComicCon de Málaga?", pregunta Dani Mateo, "¿es un homenaje a 'Star Wars'?". "Parece una pelea entre bandas rivales", añade Iñaki Urrutia: "Yayas don't play contra Mari trinitarias".

"Poca broma", comenta Dani, "porque el spray no sé si era matamoscas o era uno de estos antivioladores". "Una era 'Star wars' y la otra 'Mad Max' con el spray", afirma Maya Pixelskaya.

