Dos vecinas se pelean en plena calle: "Parece una pelea entre bandas rivales: 'Yayas don't play' contra 'Mari trinitarias'"

Zapeando presenta un vídeo que tiene como protagonistas a dos mujeres que tienen una curiosa pelea. Como se puede ver en las imágenes, las señoras están en plena calle, en Ourense, y 'armadas'. El suceso que han protagonizado las ha hecho virales.

Una lleva una escoba y la otra un spray. Mientras una ataca con su escoba la otra se 'defiende' con su spray, rociando de producto a la otra mujer. "¿Quién ganará este 'Mortal Kombat'?", pregunta María Gómez. Como explica la zapeadora, "al final se impone la guerra química y la señora de la escoba se va".

"Igual se va a por más munición", añade María, "igual se va a por un Pato WC". "¿Seguro que esto no es la ComicCon de Málaga?", pregunta Dani Mateo, "¿es un homenaje a 'Star Wars'?". "Parece una pelea entre bandas rivales", añade Iñaki Urrutia: "Yayas don't play contra Mari trinitarias".

"Poca broma", comenta Dani, "porque el spray no sé si era matamoscas o era uno de estos antivioladores". "Una era 'Star wars' y la otra 'Mad Max' con el spray", afirma Maya Pixelskaya.