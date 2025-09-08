Dos bolivianos se marca la mejor invitación de boda de la historia: "El momento estelar será el PowerPoint de cómo se conocieron"

Casimiro y Rosmeri son una pareja de bolivianos que ha revolucionado para siempre el mundo de las invitaciones de boda. Los zapeadores reaccionan a ella en este vídeo y la intentan replicar par Iñaki Urrutia.

El mundo de las invitaciones de boda ya no volverá a ser igual después de la que han hecho Casimiro y Rosmeri, una pareja de bolivianos que han preparado un vídeo lleno de imágenes impagables.

Desde el mar a las montañas, pasando por jardines llenos de flores como fondo que, según apunta Dani Mateo, "hay quien ha llegado a asegurar que es un croma", estos novios ofrecen los datos para asistir al enlace, que acompañan con besos llenos de flexibilidad e incluso un baile.

"Confirmado que no son hermanos, ¿no", reacciona Quique Peinado en el vídeo sobre estas líneas, donde comenta que el verdadero momento estelar de la boda será "el PowerPoint de cómo se conocieron".

La invitación ha sentado cátedra entre los zapeadores, tanto que incluso Iñaki Urrutia, que está a punto de casarse, intenta replicarla con la ayuda de María Gómez.