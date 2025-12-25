El día que las redes encontraron a la 'culpable' del apagón y la 'obligaron' a cambiarse de nombre: "Ahora se llama 'Lola Mento'"

Los Zapeadores se hicieron eco de las redes sociales para señalar a la 'principal sospechosa' que ante la presión recibida tuvo que escribir un mensaje aclaratorio en X.

El pasado 28 de abril la Península Ibérica y distintos puntos de Francia sufrieron un apagón que dejó a la población sin suministro eléctrico durante horas. Lo cierto es que meses más tarde, aún no se tiene totalmente claro cuáles fueron las causas exactas, pero todo apunta a una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por nuestro país y el luso, según un informe de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E). No obstante, las redes sociales rápidamente se lanzaron a buscar culpables, encontrando a una 'clara sospechosa': Luz Cuesta Mogollón.

Esta acusación no pasó inadvertida para los Zapeadores, que rápidamente se hicieron eco de la noticia. "Oye, yo no tengo la culpa, ni siquiera vivo en España", publicó la chica en su perfil de X. No obstante, para María Gómez esto confirmó "la tesis de que se trató de un ataque desde el exterior", algo que ya descartó Red Eléctrica Española. "Al ver la que se ha liado, Luz ha decidido cambiarse el nombre. Ahora se llama 'Lola Mento'", añadió Nacho García.

Por su parte, el presentador Dani Mateo aseguró que los padres se habían "portado", puesto que "tú tienes una hija y vuestros apellidos son 'Cuesta' y 'Mogollón' y es que tienes tantas opciones de nombre". "Pongas lo que pongas es lío", apostilló García, al tiempo que los zapeadores comenzaron a buscar nombres que podrían combinar peor que Luz: "María"o "Pistacho" fueron algunas de las opciones.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

