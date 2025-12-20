Detectives del vestido de Cristina Pedroche: estas son todas las pistas para resolver el misterio de su look de las Campanadas 2025

Este año, Cristina Pedroche y Alberto Chicote presentarán 'la Superbowl' de las Campanadas, con lo que todavía más gente incluso estará pendiente de la gran incógnita de cada Nochevieja: ¿con qué vestido nos sorprenderá Cristina? Recopilamos todas las pistas que tenemos hasta la fecha.

"¡Que no queda nada!", decía hace unos días Cristina Pedroche en El Intermedio con unas tijeras de podar en la mano, después de haber cortado millones de uvas. A su lado, se encontraba su fiel compañero de cada Nochevieja, Alberto Chicote, que estos días previos está haciendo de relojero para poner en hora los relojes de todos los españoles. Y es que ya casi es el momento de descubrir qué nos han preparado la zapeadora y el presentador de Batalla de restaurantes, dos de las caras más reconocibles de laSexta, para estas Campanadas 2025, que serán "la Superbowl de las Campanadas".

'La' Pedroche se mostraba expectante ante lo que viene: "No te podemos dar muchos detalles, pero si te vamos a decir que las vamos a dar en Antena3, laSexta y Atreplayer. Habrá más gente que nunca viendo este gran evento".

Y es que con este año, la presentadora, cumple 12 años despidiendo la nochevieja: "12 años, 12 vestidos, 12 uvas, 12 campanadas". "Por si acaso son mis últimas Campanadas, me quiero despedir a lo grande, con todo", decía hace poco en Zapeando. ¿Quiere decirnos Cristina algo con esto?

En laSexta.com nos hemos puesto en modo detective y recopilamos todas las pistas que ella misma o alguien de su entorno ha dado sobre el vestido de las Campanadas 2025. ¡Saca la lupa, que empiezan las pesquisas!

Josie: "Es una necesidad de ella y de todo el equipo"

Josie, el diseñador que ha acompañado a Cristina durante los últimos 11 años (de los 12 que lleva ella) dejó algunas pistas durante los Premios AD, donde aseguró que este año el look sorprenderá más que nunca. Sin entrar en el concepto ni en el mensaje, el diseñador reconocía la presión del proceso: "Imagínate el agobio que tengo".

Josie destacó la importancia simbólica de esta edición, que coincide con 12 años de Campanadas, y defendió el vestido como una necesidad creativa tanto de Pedroche como de todo el equipo. "Me ha costado este año mucho, ya lo contará ella", afirmaba, antes de añadir: "Yo estoy contento". "Este año es el año que necesitábamos hacer este look y aquí está. O sea, es una necesidad de ella y de todo el equipo", dejaba caer.

Además, dejó claro que espera una reacción inmediata del público: "El día siguiente no, que sea inmediatamente. O sea, que la gente se atragante con la última uva y todo el mundo tuiteando".

Pedroche, en Zapeando: "No se puede comer"

En Zapeando, la presentadora continuó dejando pistas, definiendo este momento como "su mascletà": "Por si acaso son mis últimas Campanadas, me quiero despedir a lo grande, con todo", anunció.

Ante la falta de más detalles, el programa recurrió a la inteligencia artificial para imaginar diseños, desde uno con bengalas, hasta otro hecho de jamón serrano, que Pedroche descartó con humor: "Este año todo el mundo tiene ganas de que vaya vestida de comida, pero no se puede comer". Eso sí, el de las bengalas "podría acercarse un poco", aunque "se acerca como un 4".

Pedroche, en El Hormiguero: "El vestido no aguantará más de un año'

Cristina Pedroche acudió a El Hormiguero, donde Pablo Motos, junto a Trancas y Barrancas, intentó sacarle algún detalle sobre el vestido de las Campanadas. Pese a la insistencia, apenas dio pistas y solo llegó a definirlo como "natural", como ella misma. Tampoco aclaró si tendrá un estilo Disney o diabólico, si estará relacionado con la energía o si será sexy, ante lo que respondió con ironía: "Yo soy sexy".

La presentadora sí dejó claro que el look será impactante e insistió en el concepto de que es su "mascletà". "Por si no vuelvo a hacerlo, me quiero ir con la cabeza bien alta", aseguró de nuevo.

Durante la entrevista, las hormigas fantasearon con posibles diseños, como "una capa de barro o cerámica que se desquebraja" o incluso la opción de que Pedroche "pudiera romper el vestido en directo", algo que ella descartó con rotundidad: "No está mal tirado, pero no". Lo que sí confirmó es que se trata de algo "mundial", una palabra que desató nuevas especulaciones, especialmente cuando Trancas y Barrancas preguntaron si "hacía referencia al tamaño".

Sobre la reacción del público, Pedroche fue contundente: "Creo que cuando la gente lo vea va a pensar: 'Está loca, ¿cómo se atreve a hacer esto?' Soy una persona que cuando me dicen que no me atrevo, lo hago. Y dos veces". Pablo Motos también quiso saber si el vestido podría conservarse en el tiempo, a lo que la presentadora respondió con una reflexión final que refuerza la idea de cierre: "El vestido no aguantará un año porque es el cierre del ciclo, no hay más que esto".

Pues sí, lo voy a hacer

Y hace algunos días, ella misma compartió este vídeo en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la presentadora camina desnuda con un bate en la mano mientras pasa uno a uno por los looks que llevó en anteriores Campanadas: su body de estrellas, la capa roja, la capa de flores rosa...

"Si creías que lo habías visto todo...", se puede leer. Acto seguido, Cristina Pedroche se mira sin ropa al espejo, al que termina rompiendo en pedazos con el bate. La publicación iba acompañada de un mensaje: "Pues sí. Lo voy a hacer. #PedrocheCampanadas".

Pues sí. Lo va a hacer.

