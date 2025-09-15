El desayuno rico en fibra de Boticaria García ideal para combatir la "montaña rusa del azúcar": "Es mucho más que un laxante"

Boticaria García propone en este vídeo un desayuno rico y saludable que aporta, en una sola comida, 17 de los 30 gramos de fibra diarios que nuestro cuerpo necesita: kéfir con fruta y semillas.

El desayuno no es la comida más importante del día, pero es la que nos puede meter en una montaña rusa del azúcar que nos puede perseguir el resto del día.

Boticaria García nos propone diversas versiones de desayuno, adaptadas a las necesidades de cada uno, para arrancar el día de la mejor forma y, sobre todo, de la más correcta en lo que a nuestra alimentación se refiere.

Una de las claves es la fibra. En el vídeo sobre estas líneas, Boticaria explica que, cada día, tenemos que tomar 30 gramos de fibra, aunque casi siempre nos quedamos cortos.

Para la experta, la fibra "es mucho más que un laxante", también alimenta la microbiota, las bacterias buenas, y reduce ese "hambre Dragon Khan" que termina en los 'antojos' de azúcar.

De este modo, Boticaria recomienda un desayuno a base de kéfir, avena, manzana sin pelar, semillas de chía y frutos secos.

"Está muy bueno, pero sin cigarro es muñeco de barro", reacciona Dani Mateo, mientras que Maya Pixelskaya recomienda comérselo "ya sentado en la taza". Entre las ventajas de este desayuno, que aporta 17 de esos 30 gramos diarios que necesitamos.