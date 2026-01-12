Dani Mateo celebra la victoria del Barça ante el Real Madrid en la Supercopa: "Últimamente no podíamos ni cantar el himno"

Dani Mateo reacciona en este vídeo a la victoria del Barça por 3-2 sobre el Real Madrid en Arabia Saudí y una de las imágenes más divertidas que dejó el Clásico: el peinado del periodista Carlos Monfort.

Ayer el FC Barcelona se alzó con la Supercopa de España tras ganar al Real Madrid en la final por 3-2. Un resultado que hace especialmente feliz a Dani Mateo.

"Lo estamos pasando mal, porque últimamente no podíamos cantar ni el himno", comenta el presentador de Zapeando, que recuerda que la letra del himno dice "tots al camp, es un clam" y "no teníamos ni camp al que ir".

Además de los 'bailecitos' de Lamine Yamal y el resto de jugadores blaugranas en el vestuario, otra de las imágenes que dejó el Clásico en Arabia Saudí fue la del pelo del periodista Carlos Monfort mientras entrevistaba a un aficionado culé local.

"Con ese peinado se coge mejor el 5G", afirma la debutante Virginia Riezu, mientras que Dani espera que el periodista no viva cerca de su casa "porque le anida una cigüeña y están buscando casa".

