Dani Mateo anuncia que ha sido nominado a los premios Zapping: "Avisad a toda vuestra familia"

El presentador de Zapeando ha sido nominado por su labor en el programa. Mateo afirma que con esta nominación siente que está representando a todo el equipo de Zapeando.

Dani Mateo ha contado al inicio de Zapando que ha sido nominado a los Premios Zapping. "Después de 3.019 programas, y esto os lo cuento porque soy yo, pero, siento que represento a todo el equipo, he sido nominado en la categoría de mejor presentador", anuncia.

El público y sus compañeros dedican un sonoro aplauso al presentador. "¿Por El Intermedio, dices?", bromea Quique Peinado. "Miguel, siempre confiaste en mí", le dice Dani a Miki Nadal. "Sí, para nosotros es un orgullo", responde el zapeador.

"Esta nominación ya es un premio y lo digo porque, probablemente, no me lo voy a llevar", añade el presentador. "Están nominados un montón de presentadores buenísimos, no tengo ninguna posibilidad", se lamenta.

Mateo pide a sus compañeros que avisen a todos sus familiares para que le voten. "Hay un jurado que ahí es donde lo tengo mal", añade, "primero hay un voto popular, pero luego hay un jurado de gente con criterio".

