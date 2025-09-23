Dani Mateo alucina con el nuevo look de Ronaldinho: "Es Stevie Wonder, qué maravilla"

La gala del Balón de Oro en Francia dejó grandes momentos más allá de los premiados. Dani Mateo, analiza en este vídeo de Zapeando la nueva imagen de su "ídolo" deportivo Ronaldinho.

El pasado lunes se celebró en Francia la gala del Balón de Oro. Los afortunados en llevarse el galardón fueron Aitana Bonmatí, en la categoría femenina, y Dembélé, en la masculina. Sin embargo, más allá de felicitar a los ganadores, Dani Mateo quiso centrar la atención en uno de los invitados y presentadores de la noche.

"Os digo que estaba allí y no lo hemos destacado… mi ídolo de siempre, ¡Ronaldinho!", comentó el presentador de Zapeando. Mateo fue más allá y se atrevió a bromear con el nuevo look del exfutbolista del Barça.

"Poco se ha dicho que ya es Stevie Wonder", señaló Dani Mateo al ver a Ronaldinho con el pelo largo, rizado y unas gafas de sol mientras presentaba uno de los premios. "Es Stevie Wonder, qué maravilla", añadió el presentador, desatando las risas de los zapeadores.