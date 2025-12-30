Dabid Muñoz se pone el vestido de Pedroche de 2024 y da pistas sobre el look de estas Campanadas: "Lo mismo no puedo ponérmelo yo"

Dabiz Muñoz ha sorprendido a todos al publicar una imagen muy esperada junto al vestido que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas. La foto ha dado mucho que hablar y ha desatado risas y comentarios en redes y televisión.

¡Por fin ha visto la luz una de las imágenes más esperadas de este 2025! Dabiz Muñoz ha publicado este martes su ya icónica foto con el vestido que utilizó Cristina Pedroche en las Campanadas de 2024, una imagen que no ha dejado indiferente a nadie.

"Siento tener que decirlo yo, pero se me cae el Flow a puñados de los bolsillos", comienza diciendo el cocinero en su publicación. A continuación, lanza un reto directo a su mujer: "No te pido que me superes Pedroche, al menos iguálame".

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/DS4xRmEDK3g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/DS4xRmEDK3g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Una publicación compartida por Dabiz Muñoz (@dabizdiverxo)]]

Además, Muñoz deja en su post una pequeña pista sobre el vestido que lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas de 2025-2026. "Aunque lo mismo el año que viene no puedo ponérmelo yo", comenta el chef, dejando la puerta abierta a nuevas sorpresas.

En el plató de Zapeando, Maya Pixelskaya le ha preguntado directamente a Cristina Pedroche qué quería decir Dabiz Muñoz con ese mensaje.

"Que gracia me hace esto", asegura la zapeadora sin parar de reírse. "¿Digo la verdad? Hemos hecho la foto, Dabid se ha ido corriendo a trabajar y he subido yo la foto y el texto. Qué gracia me hace mi propio texto", revela Cristina Pedroche, entre risas.

