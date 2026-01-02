Cristina Pedroche revela lo que le dijo su madre al ver su vestido de Campanadas: "No entiendo este batiburrillo"

La presentadora apostó este año por el 'upcycling' y por mirar a su propio archivo de vestidos de Campanadas, pero reconoce que el concepto no se entendió a la primera y que las críticas llegaron incluso desde casa.

Como cada Nochevieja, Cristina Pedroche volvió a acaparar todas las miradas con su vestido de Campanadas. Durante semanas, los rumores se dispararon: teorías, filtraciones falsas y apuestas sobre cómo sería el diseño de este año. Sin embargo, esta vez el hermetismo fue total. Ni una pista. Ni una imagen. Nada.

Por eso, cuando a escasos minutos de la medianoche la presentadora apareció en pantalla, la sorpresa fue mayúscula. Lo que el público tenía delante no era un vestido cualquiera, sino una pieza cargada de significado. Bajo el nombre '12 campanadas, 12 vestidos', el diseño estaba elaborado a partir de fragmentos de los doce estilismos que Pedroche ha lucido desde 2014.

Una especie de archivo reconstruido, reinterpretado y convertido en un vestido completamente nuevo. Capas, tejidos y detalles de otros años se mezclaban en una propuesta que apostaba claramente por el 'upcycling' y por mirar al pasado para contar una historia: la de más de una década marcando tendencia en Nochevieja.

Pero no todo el mundo lo entendió a la primera. Ni siquiera su madre. Tal y como ha contado la propia Cristina, su reacción al verlo fue tan sincera como contundente: "No entiendo este batiburrillo".

Una frase que resume bastante bien la sensación de parte del público. Pedroche lo sabe y no se esconde. "La gente no está entendiendo este 'dirty look'", ha explicado después, defendiendo el concepto y el trabajo del diseñador Josie, al que no dudó en calificar como "un visionario".

"Todo el mundo me está criticando porque no entiende el vestido, ni el concepto, ni nada", ha reconocido. Aun así, se ha mostrado convencida de que el tiempo jugará a su favor: "Ya veremos cómo la gente va entendiéndolo".

La presentadora ha insistido además en que este tipo de propuestas solo pueden surgir cuando hay una trayectoria detrás. "Para hacer algo así, la gente tiene que tener vestidos tan icónicos como estos", ha señalado, reivindicando no solo el diseño de este año, sino todo lo que ha construido desde 2014.

Una vez más, Cristina Pedroche ha vuelto a conseguirlo: convertir su vestido de Campanadas en el gran tema de conversación de la Nochevieja. Aunque, de primeras, ni su propia madre lo tenga del todo claro.

