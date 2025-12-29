Cristina Pedroche, sobre la nochevieja: "Siempre se discute en casa por política, por fútbol o por el vestido de 'la' Pedroche"

12 años, 12 vestidos, 12 mensajes. La bienvenida que Cristina Pedroche y Alberto Chicote le dan al año nuevo cada nochevieja desde la puerta del Sol es tan tradicional ya para los españoles como las doce uvas de las Campanadas. Como tradicional es discutir durante la cena...

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que dé comienzo la "Superbowl" de las Campanadas en Atresmedia y cada vez estamos más nerviosos esperando la llegada de la nochevieja. Un momento muy especial que cada familia vive de una manera muy particular, aunque, como dice la canción de Mecano, es la noche en la que "entre gritos y pitos los españolitos, enormes, bajitos, hacemos por una vez algo a la vez". Y no, no nos referimos a comernos las doce uvas... y eso es algo de lo que es plenamente consciente Cristina Pedroche, quien tiene millones de ojos pendientes de ella y de su vestido cada 31 de diciembre.

"Todo el mundo nos comemos las doce uvas, se discute porque se habla de política, de fútbol o del vestido de 'la' Pedroche, nos damos muchos besos y metemos el anillo en el champán", responde ella cuando le preguntan qué cosas son comunes en todos los hogares en esta fecha señalada.

Ella también cumple a rajatabla con muchas tradiciones. "Vestir ropa interior roja y brindar sin alcohol con lo que sea pero con gente que me guste", enumera la zapeadora -que este año presenta junto a Alberto Chicote las Campanadas en Antena 3, laSexta y atresplayer de manera simultánea- en esta entrevista para Antena 3.

Alberto y Cristina llevan 12 años acompañándonos cada fin de año (10 de ellos, como dúo) y la colaboradora siente que en este 2026 se cierra un ciclo. "Es un año muy especial porque son 12 años, 12 vestidos, 12 discursos... 12 todo. Este año he querido romper con todo y empezar una nueva era", decía hace unos días en Pasapalabra.

"Rompo con el pasado y con todo. Vais a ver a una nueva Pedroche, hecha de mí misma, lógicamente, pero más fuerte y más segura", comentaba dando pistas acerca de su vestido, del que ya sabemos algunas cositas... como que con él va a sentirse "más desnuda" que nunca".

La presentadora aprovecha esta entrevista de Antena 3 para mandar sus mejores deseos: "mucha salud para todo el mundo, que vayamos con menos prisa, que hagamos las cosas con más tranquilidad y con más cariño y trabajo para todo el mundo".

