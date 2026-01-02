Cristina Pedroche cuenta el chiste malo que no le dio tiempo en Campanadas: "¿Qué es un burro con una sábana?"

Entre las tradiciones de Pedroche el día de las Campanadas se encuentra la de contar un chiste malo. Zapeando le ha dado la oportunidad de contar aquellos que se planteó decir pero que quedaron descartados.

Cristina Pedroche ha despedido el año una vez más junto a Alberto Chicote en la Puerta el Sol. Unas Campanadas en las que además de la expectación por ver qué vestido llevará, también está la cuenta atrás para descubrir qué chiste malo habrá decidido contar.

En esta ocasión, el elegido era tan malo que hasta Chicote se lo sabía. De esta forma, le han dado la oportunidad en Zapeando de contar aquellos que tuvo que descartar pero que también le habría gustado contar. "A ser posible que sea peor, pero que no se lo sepa Chicote", le ha pedido Quique Peinado.

En concreto, ha optado por contar dos, uno que le gustaba a ella y otro que finalmente no pudo salir. "Había una piña colada, y la echaron de la fila", ha contado entre risas, explicando el chiste a sus compañeros. "Le echan porque estaba colada", ha insistido.

Tras esto, ha desvelado cuál era el segundo que se planteó decir, asegurando que este estuvo a punto de ser el que contaba en las Campanadas. "¿Qué es un burro con una sábana?", ha preguntado a sus compañeros. "Con mi burrito sabanero voy camino de Belén", ha cantado.

