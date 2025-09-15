Cristina Pedroche confiesa cómo se siente ante la idea de volver a trabajar: "Os juro que no sé si sabré..."

Ahora

Cristina Pedroche prepara poco a poco su regreso a Zapeando tras su baja de maternidad. Entre bromas en redes sociales y en el propio programa, sus compañeros han propuesto que su vuelta sea especial: un día en pijama para todos los colaboradores.

"Ya queda menos para que nuestra Cristina Pedroche se incorpore al trabajo", comentó Iñaki Urrutia en Zapeando. Sin embargo, el zapeador bromeó asegurando que Pedroche tampoco parece tener "muchas ganas" de regresar, y mostró un mensaje que la presentadora compartió en redes sociales.

"Os juro que no sé si sabré volver al maquillaje, a los vestidos o ropa ajustada, tacones, pelo suelto y peinado… Es que ya solo quiero ir vestida con ropa ancha cómoda… o desnuda", escribió Pedroche en tono divertido.

Tras leerlo, Maya Pixelskaya no dudó en hacerle una propuesta para suavizar su vuelta a la rutina: celebrar un día en pijama en el plató de Zapeando. "Nos cuesta mantener despierto a Miki de normal… como le pongas un pijama, se trae el orinal y se pasa el programa roncando", bromeó Urrutia al escuchar la idea.

No obstante, Dani Mateo apoyó la iniciativa y lanzó un mensaje directo a su compañera: "Pedroche, si tú lo pides aquí se hace. ¡Un día en pijama en Zapeando!".

