'Cristi Campanazos', la muñeca de Zapeando que juega con el misterio del vestido de Pedroche para las Campanadas

La muñeca navideña del programa promete horas de diversión adivinando el look de Cristina Pedroche, con chistes malísimos y una norma clara: el secreto se guarda hasta las uvas.

Hablar de Nochevieja es hablar, inevitablemente, del vestido de Cristina Pedroche. Cada final de año, su look para dar las Campanadas se convierte en uno de los temas más comentados y este 2025 Zapeando ha decidido llevar ese fenómeno un paso más allá con una idea tan surrealista como divertida.

Esta Navidad, el programa ha lanzado una colección de muñecos de Zapeando, aunque había uno que todavía no había visto la luz. Hasta ahora. Se trata de 'Cristi Campanazos', la muñeca estrella con la que prometen "pasar horas de diversión adivinando qué vestido llevará esta Nochevieja".

Eso sí, el juego tiene normas muy claras: no se lo digas a nadie y guarda el secreto hasta las uvas, porque el vestido "tiene que ser una sorpresa", igual que ocurre cada 31 de diciembre. Pero el muñeco no se queda ahí. También permite pedirle que cuente un chiste malísimo, aunque desde Zapeando lanzan una advertencia muy clara: si consigues que se ría, se hace pis.

Con esta carta de presentación, Cristi Campanazos ya ha sido bautizada como "la muñeca estrella de la Nochevieja", un guiño directo al fenómeno mediático que rodea cada año a las Campanadas de Atresmedia.

La propia Cristina Pedroche no ha tardado en reaccionar al 'anuncio' de su versión en muñeca. Al verla, la presentadora se lo ha tomado con humor y cariño: "Ay, qué gracia, me ha encantado", ha confesado. Eso sí, fiel a su estilo, también ha dejado un comentario que no ha pasado desapercibido: "Sí que es verdad que los vestidos son un poco recatados de más, me pegan poco".

Una reacción que demuestra que, incluso convertida en muñeca, Cristina Pedroche y el misterio de su vestido siguen siendo protagonistas absolutos de la Nochevieja.

