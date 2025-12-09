Los consejos de Boticaria García para mejorar las defensas frente a la gripe: del "antivirus original" a "comer como tu abuela"

Frente a la epidemia de gripe que ya está por todas partes en España, Boticaria García explica en este vídeo qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunitario y qué debemos evitar.

Este año la epidemia de gripe se ha adelantado y ya está por todas partes. Boticaria García lo analiza hoy en Zapeando, donde da algunos trucos para fortalecer un poco más nuestras defensas frente a esta nueva variante del virus.

En el vídeo sobre estas líneas, apunta que con esas fórmulas milagrosas que se venden desde Instagram "no vamos muy lejos" y que lo mejor es fiarse de la ciencia.

En primer lugar, encontramos las vacunas, que son "el antivirus original", pues funciona como un "chivatazo" al sistema inmune. En este sentido, afirma que "no hay ningún suplemento milagroso que haga eso" y que si solo podemos hacer una cosa para prevenir la gripe, que sea la vacuna.

Otra cosa que se puede hacer para aumentar las defensas es dormir, pues "es la farmacia más barata". Esto es porque, mientras dormimos, nuestro cuerpo produce citoquinas, unos mensajeros que organizan las defensas.

También es importante hacer ejercicio, ya que moviliza los glóbulos blancos. Sin embargo, explica que un ejercicio moderado ayuda a fortalecer nuestro sistema inmune, pero que si hacemos algo a lo bestia que no hemos hecho nunca "te bajarán las defensas".

La alimentación es otro punto básico para mejorar nuestras defensas. De este modo, el secreto según Boticaria es "comer como tu abuela, pero sin fritanga diaria", priorizando frutas y verduras, que tienen antioxidantes, frutos secos, legumbres, pescado y huevos.

En el caso de la vitamina C y D, señala que "son necesarias, pero no te convierten en Hulk porque te tomes el triple".

Por otro lado está la ventilación y la higiene, con lo que bajamos la carga viral en el ambiente y las posibilidades de contagio, así como gestionar el estrés crónico, que "pone al sistema inmune en modo pánico y lo deja sin gasolina". Frente a esto, actividad física, socializar, rutina y descanso, así como la risa, que "no cura, pero ayuda".

Respecto a lo que no debemos hacer, Boticaria recomienda evitar las megadosis de suplementos, amuletos, pócimas o los antibióticos, porque "crean resistencias".

