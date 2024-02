Sebastián Yatra se sincera con Vicky Martín Berrocal. El cantante cuenta en su pódcast que sus relaciones no han durado más de un año y confiesa que si se extendieran más, no sabe cómo podría aguantar: "Me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más".

"Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y dices: no salgo de fiesta porque si salgo me va a gustar alguien", comenta. Por eso, señala que no ve descabellado, en algún momento de su vida, tener "una relación un poco más abierta o con más libertades, distintas a lo que venimos acostumbrados".

"Él avisa, si lleváis más de doce meses juntos, Yatra os va a poner otra cosita más que los tacones rojos", apunta María Gómez. Puedes verlo en el vídeo principal de la noticia.