"¿Te comerías estos huevos con pelo? Pues tu novia tampoco": el directo anuncio de una clínica de depilación en Argentina

Zapeando comenta el curioso vídeo con el que una clínica de depilación argentina se promociona en sus redes sociales, ante lo que Miki Nadal aprovecha para recordar que el precio de los huevos está disparado.

Si el éxito de un negocio se mide en lo directa que es su publicidad, hay una clínica de depilación en Argentina a la que se le augura un buen futuro.

En su anuncio en redes sociales, el centro se promociona con un vídeo que se puede ver sobre estas líneas y en el que hablan sin pelos en la lengua.

"¿Te comerías estos huevos con pelo? Pues tu novia tampoco, así que ven a depilarte", comentan dos de las especialistas de la clínica.

Sin embargo, Miki Nadal opina que "al precio que están los huevos, yo creo que se los comería aunque tengan rastas", para después aclarar que se refiere a los "huevos de gallina". Dani Mateo, por su parte, apunta que "hay pelos que dan sabor", como el azafrán.

