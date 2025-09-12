Los colaboradores de Zapeando, tras confesar Yurena que "detesta" el 'No cambié': "Ha llegado a la misma conclusión que el resto de la humanidad"

Yurena acudió este jueves a El Hormiguero y habló de la canción que le lanzó a la fama y la hizo convertirse en uno de los personajes más famosos de los 2000. Mónica Cruz, Dani Mateo o Miki Nadal lo comentan en este vídeo.

Yurena, conocida anteriormente como Tamara, se sentó este jueves en 'El Hormiguero' de Pablo Motos y confesó "detestar" la canción que le lanzó a la fama: 'No cambié'. Veinticinco años después, a Yurena no le trae buenos recuerdos ("muy buenos también" reconoce), porque hubo quienes dijeron sobre ella "lo que no está escrito": "Fue aberrante", admitió.

Tras ver estas declaraciones, Mónica Cruz ha sido clara: "Ha tardado veinticinco años, pero al final ha llegado a la misma conclusión que el resto de la humanidad". Tras las risas de sus compañeros, Dani Mateo ha dado paso a un divertido momento.

"A mí esta explicación se me ha quedado corta, así que hemos invitado a Yurena a 'Zapeando'", afirmó, para dar paso a una particular 'Tamara', el colaborador Miki Nadal. En el vídeo podemos ver completa esta divertida imitación.