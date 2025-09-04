De Cibeles a Ramos
Cibeles responde a Sergio Ramos con otra canción: "Siempre estoy húmeda, pero más con tus rimas, menos autotune..."
Zapeando y la inteligencia artificial consiguen lo más insospechado, que la propia diosa Cibeles responda a la canción que le ha dedicado Sergio Ramos con reguetón y unas rimas de lo más 'hot'.
'Cibeles', la canción de Sergio Ramos sobre su salida del Real Madrid, se ha convertido en todo un fenómeno viral. Sin embargo, todavía no habíamos escuchado qué tenía que decir la otra gran protagonista de este 'hit'.
Con la ayuda de la inteligencia artificial, Zapeando presenta en el vídeo sobre estas líneas la reacción de la diosa Cibeles, que dedica un reguetón al exjugador madridista.
"Hay cosas que me dijiste que todavía me duelen, que te pirabas de Madrid y que te viera por la tele", arranca la 'diosa' madridista, que también le hace una propuesta: "Vaya mensajes mandas, Sergio Ramos, si tanto me quieres, ¿por qué no nos amamos?".
"Siempre estoy húmeda, pero más con tus rimas", comenta Cibeles, que le pide a Ramos "menos autotune y a ver si te me arrimas". Además, afirma que "quiero ser Lisa Simpson y tú mi Milhouse". En su tema, la diosa también asegura que "tengo un palacio, pero no voy despacio, si te metes en mi cama viajarás al espacio".
A propósito de esto, Dani Mateo menciona la variedad de looks que ha llevado Sergio Ramos a lo largo de los años: "Durante un tiempo pensaba que estaba huyendo de la Policía".