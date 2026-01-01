El chiste malo de Cristina Pedroche en las Campanadas para dar la bienvenida al 2026: "¿Cuál es el único pez que...?"

Si hay algo tan seguro como las uvas en Nochevieja es que Cristina Pedroche siempre tiene preparado un chiste malo para estrenar el año. Y 2026 no iba a ser la excepción.

La presentadora ha despedido el 2025 y ha dado la bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol luciendo el vestido de sus Campanadas número 12, en una edición histórica convertida en la Superbowl de la Nochevieja, con emisión simultánea en laSexta, Antena 3 y Atresplayer. Pero, más allá del look y del hito televisivo, había otra cuenta atrás en marcha: la del chiste malo.

Acompañada por Alberto Chicote, su compañero inseparable desde hace una década, Pedroche ha cumplido una vez más con el ritual no escrito de cada Nochevieja. Y es que sí, "españoles, ahora viene el chiste malo de Cristina Pedroche".

"¿Sabes cuál es el único pez que da leche?", ha soltado la presentadora desatando la reacción inmediata de Alberto Chicote: "Si es que me lo sé, pero es muy malo". "¡El pezón!", ha gritado ella, sacándonos de la duda. El cocinero, como no podía ser de otra manera, la ha mirado con esa mezcla ya clásica de resignación, incredulidad y cariño que solo se ve una vez al año.

"Es que como en mi vestido de este año también está mi leche materna...", ha añadido después Pedroche para justificar su elección, confirmando que, pase lo que pase, el chiste malo no se negocia.

En el vídeo principal que acompaña a esta noticia puedes ver el instante exacto en el que Cristina Pedroche vuelve a demostrar que el humor regulero también es una tradición de Nochevieja. Y que, año tras año, siempre consigue ser la reina de los momentazos de las Campanadas.

