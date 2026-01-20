Boticaria García sentencia la nueva pirámide nutricional de Donald Trump: "Es una mezcla de aciertos con una oda al chuletón"

Boticaria García disecciona en este vídeo la pirámide nutricional de Trump, que acierta al cargarse los ultraprocesados, pero mete la pata recomendando la hamburguesa como grasa saludable o poniendo el aceite de oliva al nivel del sebo de vaca.

Boticaria García pone a prueba en Zapeando la nueva pirámide nutricional de Donald Trump, según la experta "una mezcla de un montón de aciertos", ya que "sorprendentemente se carga los ultraprocesados", junto a "una oda al chuletón".

Entre los aciertos, además de los ultraprocesados, Boticaria señala que también deja fuera las harinas blancas y los aceites de semillas industriales, "esos que están en toda la bollería que nos encanta", explica la farmacéutica, mientras sí entran los fermentados, como el yogur o el kéfir, además de potenciar el consumo de alimentos integrales y, especialmente, de frutas y verduras.

"Lo primero que sale en la web es un brócoli", destaca Boticaria en el vídeo sobre estas líneas, que señala que "hasta ahí diríamos: 'Donald, te has leído mi libro'".

Hasta ahí, porque los errores llegan con las grasas. Trump propone como grasas saludables la de la carne roja, mencionando específicamente la carne picada, es decir, la hamburguesa, como grasas saludables. Respecto al aceite de oliva virgen extra, "lo pone al mismo nivel que el sebo de vaca y que la mantequilla".

Todo ello a pesar de que, según la divulgadora, "el sebo de vaca es grasa saturada pura, lo que se usaba antiguamente para freír cuando no había otra cosa o para fabricar jabón para velas". "Volver al sebo en 2026 es como intentar mover un Ferrari con carbón, que eso es una dieta pensada por un leñador de Alaska de hace un siglo, pero no para un oficinista de aquí, de Madrid o de Jaén, que lo máximo que corre es para pillar el metro", afirma.

Además, la pirámide nutricional de Trump "ha borrado las legumbres del mapa". "Hay dos sueltas que se ven y eso no es un descuido", afirma Boticaria, que ve la intención de "darle más protagonismo a las proteínas que le gustan a él, que son las del origen animal, en lugar de las de origen vegetal, que es lo que se recomienda por salud y por sostenibilidad por el planeta".

