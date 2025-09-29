Boticaria García explica en Zapeando qué beneficios puede tener el ayuno intermitente: "La resistencia a la insulina"

La farmacéutica explica en qué consiste el ayuno intermitente y qué beneficios puede tener para algunas personas, e insiste en que no es una estrategia apta para todo el mundo. Todos los detalles en el vídeo principal de Zapeando.

En este vídeo de Zapeando, Boticaria García habla de los beneficios que puede tener el ayuno intermitente. "Es una estrategia que, aunque no es para todo el mundo, si encaja en tu estilo de vida y tiene supervisión médica, sí que hay evidencia de que puede mostrar beneficios", señala la farmacéutica.

En concreto, la 'boti' se centra en "la resistencia a la insulina, en la inflamación y en el control de peso". No obstante, insiste en que el ayuno intermitente "no es para todo el mundo", aunque pueda resultar útil para algunas personas.

Como ejemplo, menciona una de las variantes más conocidas: "El que es 16/8, concentras la ingesta en 8 horas y 16 sin comer", explica, y añade que "el beneficio no es mayor que cuando haces una dieta de restricción calórica continua para perder peso".

Finalmente, recuerda que más allá de las modas, hay una recomendación válida para todos: "No hace falta que os diga que lo que sí es para todo el mundo es tomar una dieta rica en polifenoles y comer de la huerta", aconseja Boticaria García.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.