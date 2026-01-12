Boticaria García explica por qué algunas personas no son capaces detectar el olor a espárrago en la orina, en vídeo

Muchas personas explican que, después de comer espárragos, notan un olor muy característico en su orina. Además de aclarar qué produce este olor, la farmacéutica explica, en este vídeo, el motivo por el cual algunas personas no notan ese olor.

Boticaria García visita Zapeando para compartir numerosas curiosidades sobre el olfato. Aprovechando el tema, Nacho García ha querido "abrir un melón" sobre el olor que tiene nuestra orina cuando comemos espárragos.

"Hay gente que dice que su baño huele a Chernóbil después de comer espárragos y otros dicen que no notan nada", comenta el zapeador. Boticaria aclara que no percibir ese olor no tiene que ver con el aparto urinario sino con la nariz.

"Cuando comemos espárragos, tu cuerpo descompone el ácido asparagúsico, y esto genera unos compuestos azufrados que son muy volátiles", indica Marian. La farmacéutica señala que todos producimos ese "perfume" de azufre en la orina, pero "no todos podemos olerlo".

García explica que esto se debe a la anosmia específica, "una mutación en un grupo de genes receptores olfativos, el clúster genético OR2". "Eso te lo has inventado", comenta Virginia Riezu. La farmacéutica indica que si tenemos el "gen bueno" somos capaces de percibir ese olor. "Si tienes la mutación, para ti ese pis huele a nada", añade.

Entre los zapeadores, el único que no es capaz de oler ese característico aroma azufrado es Nacho García. Boticaria explica que entre un 60% y un 75% es "ciega a este olor". "Que tu parece te dice que no huele nada, no es que sea un guarro, es que es un mutante genético esparraguero", concluye.

