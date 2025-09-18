"Los americanos la palabra protocolo no la entienden": María José Gómez y Verdú analiza los fallos de Trump en su visita a Carlos III

Del paseo con un guardia real varios pasos por delante de Carlos III al saludo al monarca sin reverencia y con excesivo contacto físico. María José Gómez y Verdú analiza los errores, o no, de la visita de Trump a Reino Unido.

"Donald Trump tiene su propio protocolo, el de la rana: hago lo que me da la gana", comenta Quique Peinado. Por eso, hoy María José Gómez y Verdú analiza los errores de protocolo del presidente y Melania durante su visita a Reino Unido.

En su visita al rey Carlos III, Trump era recibido a la bajada de su helicóptero por los príncipes Guillermo y Kate. La experta señala que esto es correcto porque "un rey nunca puede recibir a alguien de un grado jerárquico inferior, como un presidente del Gobierno".

Otro de los momentos más comentados fue cuando Trump saludó al monarca británico sin hacerle ningún tipo de reverencia y sujetándole del brazo. "Igual quiere curarle la escrófula, en plan rey medieval", comenta Maya Pixelskaya.

María José, por su parte, considera que es un error de protocolo porque "al rey no se le toca", algo que tanto la reina Isabel como el rey Carlos "tienen muy presente, como que ellos son una figura especial dentro de la sociedad". Por ello, señala que Trump debería haber hecho una reverencia con la cabeza y Melania una genuflexión.

A Trump también se le vio pasando revista a las tropas junto al monarca. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos iba varios pasos por delante y hablando con un miembro de la guardia real, mientras Carlos les seguía unos pasos por detrás.

"¿Es lo del burro delante para que no se espante?", le pregunta Maya, ante lo que María José sorprende asegurando que "no es incorrecto". En este sentido, recuerda que durante su visita a la reina Isabel ya ocurrió algo parecido porque "los americanos la palabra protocolo no la entienden". Por ello, en esta ocasión, un guardia acompañaba a Trump mientras le explicaba cuestiones de las tropas.