De la alegría de Quique Peinado a la 'desilusión' de Maya Pixelskaya al recibir sus regalos: "Esto es lo menos yo que hay"

Los últimos regalos del 'amigo invisible' de Zapeando provocaron risas y sorpresas. Quique Peinado y Maya Pixelskaya fueron los protagonistas de los momentos finales. Todos los detalles en el vídeo principal de esta notica.

Nada más coger su regalo, Quique Peinado adivinó quién era su 'amigo invisible'. "El envoltorio dice Isabel Forner a gritos", comentó, y acertó. La zapeadora le explicó que uno de los regalos no era para él, sino para sus hijos.

"Mola mucho regalar, pero que se regalen para las personas que quieres. Este lo he cogido para sus hijos, es un juego de un diseñador que dibuja a los deportistas más importantes con sus frases célebres para que sus hijos aprendan sobre deporte", explicó Isabel Forner.

Peinado quedó encantado con su regalo. La cosa cambió cuando llegó el turno de Maya Pixelskaya, que por descarte sabía que Nacho García era su 'amigo invisible'.

"Parece una caja de bombones o un videojuego", señaló Maya tras coger el regalo. "Ojalá fuera eso", le respondió su compañero. "Si tengo que escoger un objeto que es lo menos yo, lo menos Maya es este set de diario con un corazón peludo", dijo la zapeadora, sin parar de reír tras ver su regalo.

Por su parte, Nacho García explicó que el regalo de verdad no había llegado a tiempo y que solo tenía 20 minutos para decidir si comprar algo que le pegase o no. "Era esto o un feto disecado de lobo que era la otra opción y te hubiese pegado más", bromeó Nacho García.

