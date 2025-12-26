Alberto Rey da tres 'Albertitos' a 'Anaconda', la película que se ríe del film original de Jennifer López, en vídeo

Este viernes llega a los cines 'Anaconda', un homenaje muy particular de la película de los 90 con el mismo nombre, protagonizado por la popular cantante neoyorquina. Descubre el análisis del periodista en el vídeo principal.

Como todos los viernes, las carteleras de los cines se renuevan para ofrecer nuevas películas de estreno. Uno de los films que llega a nuestro país este viernes es 'Anaconda', protagonizada por Paul Rudd y Jack Black. Alberto Rey cuenta en Zapeando alguno de los secretos de esta película.

Como cuenta Cristina Pedroche, el film estaría entre un homenaje y un 'remake' de 'Anaconda', la película protagonizada por Jennifer Lopez. En esta nueva versión se cuenta la historia de dos amigos, Jack Black y Paul Rudd, que sueñan con hacer un 'remake' de su película favorita de todos los tiempos, pero, cuando se van a rodar al Amazonas, "aparece una anaconda gigante de verdad y convierte su caótico y cómico plató de rodaje en una trampa mortal".

"Estamos entrando en un agujero negro loquísimo", afirma el periodista especializado en cine. Como explica Alberto, la película original, protagonizada por Jennifer Lopez, "es una de esas películas que, de puro mala, mala es absolutamente genial".

Rey explica que este 'remake' es, más bien, "un 'remake'-homenaje-parodia". "Es una peli para nostálgicos de los 80 y los 90", añade, "los que vimos 'Anaconda'". Alberto expone que se ríen de la original, pero que, también, un poco con ella.

"Hay un cameo de Ice Cube que protagonizó la película con Jennifer Lopez", desvela. El periodista cuenta que, inicialmente, no habían pensado en Jack Black para hacer esta película, sino que querían que la hiciera Nicolas Cage.

El periodista decide dar tres 'Albertitos' a la película ya que, como expone, "hace exactamente lo que tiene que hacer". Alberto, además, comparte un nuevo "dato loco" sobre la película original. Como explica, fue dirigida por Luis Llosa, primo del escritor Mario Vargas Llosa. "Entre 'Anaconda' e Isabel Preysler haya dos grados de separación", concluye.

