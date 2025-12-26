Alberto Rey comparte cuáles son sus tres películas favoritas de 2025, en vídeo

El periodista experto en cine, que este año ha podido ver 310 películas, desvela cuáles son, en su opinión, las tres mejores de este 2025. Descubre su ranking en el vídeo principal.

Quedan pocos días para despedirnos del 2025 y por ese motivo Alberto Rey quiere compartir sus tres películas favoritas del año. El periodista desvela que en todo el año ha podido ver 310 films, aunque, como confiesa, entre risas, "no todas hasta el final". Rey expone que este año ha sido muy bueno para el cine español. "Parece que vuelve a recuperar el prestigio y, en parte, el público perdido hace unos años", reflexiona.

Alberto da la medalla de bronce a 'Una batalla tras otra' "por ambición, por resultado y por temática". "Creo que es una de las películas del año, es la que le dará, probablemente, la gloria en los premios a Paul Thomas Anderson", añade, "y la constatación de que Leonardo DiCaprio se atreve con un personaje que es un tonto a las tres".

En segundo lugar, de su particular ranking está 'Valor sentimental'. "Ha llegado a final de año, pero es de esas historias que yo creo que vamos a ver muchas veces en el futuro", indica. El periodista considera que la película es "fantástica" y que es "puro cine".

Rey ha dado la medalla de oro a la película de animación 'Flow'. "Es animación puramente conceptual y que debería estar más cerca, un poco, del videoarte que vemos en un museo que de una sala de cine", explica Alberto. "A mí me parece un milagro", afirma. "Es una maravilla absoluta", concluye, "y la he vuelto a ver varias veces".

