Alberto Chicote desvela el mayor secreto tras las cámaras de las Campanadas: "Las doy yo y quien se las come es Cristina Pedroche"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote desvelan en Pasapalabra uno de los secretos mejor guardados de las Campanadas. ¿Se comen allí mismo las uvas en directo?

¡Id preparando las uvas porque la nochevieja está a la vuelta de la esquina! ¿Tenéis ya la ropa interior de color rojo? ¿La maleta lista para salir a pasear? ¿La tele encendida para ver en Atresmedia las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote? Bueno, quizá para esto último es un poco pronto, pero nosotros ya estamos impacientes.

Por suerte, la zapeadora y el presentador de Batalla de restaurantes nos están dando pequeños adelantos de lo que podremos ver este fin de año en laSexta, Antena 3 y Atresplayer. Ojo, porque se viene ¡la Superbowl de las Campanadas!

Hay muchas incógnitas en el aire todavía: ¿cómo será el vestido de 'la' Pedroche? ¿Cuál será su significado? ¿Qué chiste malo contará? Aunque ya hay algunas pistas, poco sabemos hasta ahora de estos asuntos, pero lo que sí podemos confirmar es lo que el televisivo chef ha desvelado en su intervención en Pasapalabra.

"Yo siempre digo que las Campanadas las doy yo y se las come ella", cuenta Chicote después de que Cristina admita que ella sí se come las uvas a las 00:00 h en punto, pero su compañero, no. "Nunca las cuenta, siempre se las come", insiste él.

Lo más curioso es que él ni siquiera se las toma después. "No me ha ido mal así", argumenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.