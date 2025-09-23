¿Sabrías decir cuánto vale esta casa de Los Simpson? Así es el juego de construcción que nadie puede comprar

Esta casa de Los Simpson se trata de un juego de construcción de más de 2.500 piezas en las que aparecen representados también los personajes. Es un modelo de 2014 que está descatalogado desde 2017.

'Tesoro o cacharro', el programa presentado por Iñaki López en laSexta, es el único concurso donde la historia de un objeto puede cumplir el sueño de un concursante, ganar 50.000 euros.

Entre los 12 objetos del plató, los concursantes deben elegir uno como su 'tesoro', pero ¿acertarán el que vale 50.000 euros o se quedarán con un cacharro?

Iñaki López presenta a Emilio José Arias y Emilio Barragán, unos primos de Sevilla que eligen como primer tesoro un sarcófago del antiguo Egipto, que data del periodo ptolemaico y que está hecho de madera. Además, el sarcófago contuvo el cuerpo de una momia femenina y, actualmente, está expuesto en una galería.

Por otro lado, los primos eligen otro objeto para competir con el sarcófago al pensar que tiene menos valor. Los concursantes eligen la casa de Los Simpson. En concreto, se trata de un juego de construcción de mas de 2.500 piezas en el que se encuentra representada toda la casa. "Es un modelo de 2014 que se descatalogó en 2017", afirma Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, que destaca que, por eso, esta casa "no se puede comprar".

"Los legos de mi hijo cuestan 200 pavos o una cosa así", asegura Emilio José, pero... ¿este tendrá un precio similar o será un tesoro? Descubre el resultado en el vídeo principal de esta noticia.