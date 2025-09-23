La pregunta de un concursante a Cristina Pedroche sobre Dabiz Muñoz: "¿Le ves usando eso en la cocina?"

Este metate pertenece a una familia cuyos antepasados cultivaban cacao en el siglo XVIII. "Me inspira muy caro", confiesa Cristina Pedroche en el plató, donde Emilio, uno de los concursantes, le pregunta si cree que lo usaría Dabiz Muñoz.

'Tesoro o cacharro', el programa presentado por Iñaki López en laSexta, es el único concurso donde la historia de un objeto puede cumplir el sueño de un concursante, ganar 50.000 euros. Entre los 12 objetos del plató, los concursantes deben elegir uno como su 'tesoro', pero ¿acertarán el que vale 50.000 euros o se quedarán con un cacharro?

Además, uno de esos objetos es de un famoso. Esta vez, le toca el turno a Cristina Pedroche, que aparece en plató al ritmo de 'Cuando zarpa el amor', de Camela, para hablar de su espectacular vestido de las Campanadas 2024, su 'tesoro o cacharro' elegido.

Iñaki López presenta a Emilio José Arias y Emilio Barragán, unos primos de Sevilla que eligen como primer tesoro un sarcófago del antiguo Egipto, que data del periodo ptolemaico y que está hecho de madera. Además, el sarcófago contuvo el cuerpo de una momia femenina y actualmente esta expuesto en una galería.

Por otro lado, los primeros eligen otro objeto para competir con el sarcófago al pensar que tiene menos valor. Los concursantes eligen el metate, el cual, sin saberlo, tiene un comodín de origen. Esto quiere decir que Iñaki López le dará una serie de pistas: "Es una especie de mortero que se empezó a usar en el 5.000 a.C. para moler grano y al mover conseguían cacao".

Por su parte, Emilio, uno de los concursantes, se acuerda de que Pedroche está casada con el exitoso chef Dabiz Muñoz y le pregunta: "¿Ves a Dabiz usando eso en la cocina?". Descubre la reacción de Cristina Pedroche y el valor del metate en el vídeo principal de esta noticia.