Iñaki López, sobre Cristina Pedroche: "Es un tesoro pero también un cacharro, porque donde va, normalmente la lía"

Iñaki López presenta a Cristina Pedroche en el plató, donde la presentadora lleva su vestido de las Campanadas 2024: "Cristina es un tesoro porque ella todo lo que toca lo convierte en oro".

'Tesoro o cacharro' es el único concurso donde la historia de un objeto puede cumplir el sueño de un concursante, ganar 50.000 euros. Eso sí, para conseguirlo deberán elegir un tesoro de entre los 12 objetos que hay en el plató. Además, uno de esos objetos es de un famoso.

Esta vez, le toca el turno a Cristina Pedroche, que aparece en plató al ritmo de 'Cuando zarpa el amor', de Camela, para hablar de su espectacular vestido de las Campanadas 2024, su 'tesoro o cacharro' elegido.

"Cristina Pedroche es un tesoro porque ella todo lo que toca lo convierte en oro, pero tambien es cacharro porque donde va, normalmente, la lía", destaca Iñaki López mientras presenta a Pedroche, que bromea: "Me he puesto de rojo porque también vengo de experta hoy".

"Llevo 11 años de Campanadas y conservo todos los vestidos", confiesa la presentador, que explica que no tiene espacio para tenerlos guardados como este último se encuentra en plató, pero "algunos están desmontados y otros en fundas porque al principio eran mas textiles".