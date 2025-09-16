A partir de las 22:45 h
Hoy, en Tesoro o Cacharro, Iñaki López recibe la visita de Santiago Segura y de su libro favorito
Santiago Segura visita este nuevo concurso de laSexta presentado por Iñaki López para compartir con las concursantes su tesoro más personal: su libro preferido. ¿O será un cacharro? Averígualo esta noche con nosotros.
laSexta estrena esta noche la segunda entrega de Tesoro o Cacharro, su nuevo concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista y presentador de Más Vale Tarde se pone al frente de este formato en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.
En el programa de hoy, el plató se llena de humor y sorpresas con la visita de Santiago Segura, que compartirá con los concursantes uno de sus libros favoritos, una pieza que revela una faceta menos conocida del popular actor y director.
Las concursantes de esta edición son Marta Arce y María Isabel López, amigas con muchas historias compartidas, que llegan acompañadas por Jorge Arenal, también amigo del grupo y dispuesto a darlo todo.
Se enfrentarán a una nueva tanda de objetos tan variopinta como intrigante: una miniatura, un disco, un diente de tiburón, una botella, un reloj, una escultura, un balón, una bicicleta, un bezoar, una figura de drag queen y un cuadro. ¿Serán capaces de descubrir qué secretos esconde cada uno?
Hoy, a partir de las 22:45 h en laSexta, Tesoro o Cacharro, con Santiago Segura.