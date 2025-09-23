Hoy, en Tesoro o Cacharro, Cristina Pedroche lleva al concurso su vestido de las últimas campanadas: ¿cuánto dinero valdrá?

La tercera entrega de Tesoro o Cacharro, presentado por Iñaki López, cuenta con la participación de Cristina Pedroche, que lleva al plató uno de sus objetos más icónicos: el vestido que lució en sus últimas campanadas.

Sobre Tesoro o Cacharro

Los concursantes, Emilio Barragán y Emilio José Arias, primos, acompañados por Emilio Aranda, tendrán que enfrentarse a una: una máquina de pinball, una escultura, un billete de lotería, un fragmento de sarcófago, una casa de los Simpson en miniatura, un metate (utensilio de cocina utilizado en diversas culturas de Mesoamérica para moler granos), un anillo, una moneda, una caja, una fotografía o una figura de origami.

Iñaki López, periodista y presentador de Más Vale Tarde, se pone al frente de Tesoro o Cacharro, el nuevo concurso de laSexta en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.

En cada entrega, una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000€. Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Para lograrlo, contarán con la ayuda del coleccionista Marc Flotats, que desvelará detalles clave sobre cada pieza, además de tres comodines que se activarán durante el juego.

Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass, Alberto Chicote y Boris Izaguirre serán los invitados VIP que pasarán por el plató con objetos personales para incorporarlos al juego y poner a prueba el instinto de los concursantes.