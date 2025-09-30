A partir de las 22:45 h
Hoy, en Tesoro o Cacharro, Antonio Resines llega al plató como nuevo invitado de este concurso presentado por Iñaki López
laSexta estrena una nueva entrega de Tesoro o Cacharro. su nuevo concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. En esta ocasión, el invitado es Antonio Resines, quien llega a plató con su objeto especial. ¿Costará una fortuna?
laSexta estrena una nueva entrega de Tesoro o Cacharro, su nuevo concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista y presentador de Más Vale Tarde se pone al frente de este formato en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.
El plató recibe esta noche a un invitado muy especial: Antonio Resines. El actor compartirá con el público una de sus grandes pasiones al mostrar una figurita de Tintín, parte de su extensa colección dedicada al intrépido reportero belga.
Las concursantes de esta edición son Cari Muñoz y Verónica Aroca, madre e hija, que llegan acompañadas por Ángel Antón, pareja de Verónica.
Juntos se enfrentarán a una nueva tanda de objetos tan variada como intrigante: una raqueta, un cuadro, un aparador, un portacartas, un exvoto, un kimono, un teléfono antiguo, un misterioso biomaterial, un fragmento de meteorito, una máscara del programa Mask Singer y una linterna mágica.
¿Serán capaces de descubrir qué historia se esconde tras cada pieza?
Sobre Tesoro o Cacharro
En cada entrega de Tesoro o Cacharro, una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000 euros.
Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Para lograrlo, contarán con la ayuda del coleccionista Marc Flotats, que desvelará detalles clave sobre cada pieza, además de tres comodines que se activarán durante el juego.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.