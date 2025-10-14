Ahora

A partir de las 22:45 h

Hoy, en Tesoro o Cacharro, Alaska lleva al concurso presentado por Iñaki López uno de los objetos más representativos de su universo personal

laSexta estrena esta noche una nueva entrega de Tesoro o Cacharro, el concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. En la sexta entrega, el plató se llena de personalidad con la visita de Alaska.

laSexta estrena esta noche una nueva entrega de Tesoro o Cacharro, el concurso de entretenimiento presentado por Iñaki López. El periodista y presentador de Más Vale Tarde se pone al frente de este formato en el que cada objeto puede esconder una fortuna o ser simplemente un recuerdo.

En la sexta entrega, el plató se llena de personalidad con la visita de Alaska, que compartirá una figurita de gato, uno de los objetos más representativos de su universo personal y estético.

Las concursantes de esta edición son Sonsoles Martín-Garea y María José Juste, amigas con muchas historias compartidas, que estarán acompañadas por Susana Martín-Garea, hermana de Sonsoles y cómplice en esta aventura.

El trío se enfrentará a una colección de objetos tan inesperada como sugerente: una carta, una prótesis, un dragón, un cuadro, una camiseta, un catalejo, un posavasos, un cetro, una revista Playboy, una marioneta de agua y una película. ¿Lograrán descubrir qué secretos se esconden tras cada pieza?

