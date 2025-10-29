El histórico menú firmado por los jugadores del Athletic y el Manchester United de 1957 que las concursantes de Tesoro o Cacharro descartan

Los 50.000 siguen ahí arriba y eso hace que Nuria y Jessica estén muy animadas. Por eso, no se lo piensan demasiado cuando deciden jugársela con un "papel escrito con garabatos" cuando en realidad es un menú firmado por los jugadores del Manchester United tras jugar los cuartos de final de 1957 de la Copa de Europa.

Puede que el objeto en el que fijan su atención Nuria y Jessica en Tesoro o Cacharro sea un papel, pero no es uno cualquiera. "Es una pieza única e irrepetible. Se trata del menú que cenaron después de jugar el Manchester United contra el Athletic de Bilbao en los cuartos de final de la Copa de Europa del año 1957", explica Marc Flotats.

Con esta información, Nuria aún se resiste a desprenderse de su objeto favorito, el azulejo. "El que se levantó para pedir los autógrafos a todo el equipo fue José Luis Arteche, que, de hecho, marcó en ese partido", añade el coleccionista.

"La parte de la historia que hace que esto sea tan espectacular es que, al año siguiente, sufrieron un accidente aéreo en Múnich en el que murieron 23 personas, de los que ocho eran jugadores y la mayoría habían firmado este menú", añade.

Nuria tiene varios amigos que matarían por ese menú. "Ahora, tenemos que pensar", invita Nuria a la reflexión. Aunque ella es más partidaria de quedarse con el menú y descartar el azulejo, finalmente, y a pesar de la pasión que muestran Iñaki López y Ainhoa Arteta -que se acuerda de su aita-, deciden ser fieles a su objeto de oro.

