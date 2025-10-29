La historia tras las castañuelas que Concha Piquer tocó en la primera película en español y que hoy se encuentran en Tesoro o Cacharro

Marc Flotats cuenta en Tesoro o Cacharro este interesante pasaje de la historia de España y de nuestro cine con las castañuelas que pertenecieron a doña Concha Piquer y que aparecieron en la primera película sonora en español.

La suerte sigue sonriendo a Jessica y Nuria, la pareja de amigas de un pueblo de Barcelona que se conocieron gracias a que sus hijas juegan juntas en el mismo equipo de fútbol sala y que ahora participan en Tesoro o Cacharro. Con los 50.000 aún sobre la mesa, ambas estudian con precaución su siguiente paso y marcan unas castañuelas como el siguiente objeto a medirse con su preferido, el azulejo valenciano en el que han depositado todas sus esperanzas.

Como bien intuye Jessica, detrás de ellas hay mucha historia. "En principio, las castañuelas son el instrumento musical más barato que existe, pero como nada es lo que parece, os invito a ver estas imágenes", les dice Marc Flotats a las concursantes para después proyectar un vídeo de la gran Concha Piquer.

"Estas imágenes pertenecen a la primera película sonora que se grabó en español en 1923", desvela el coleccionista, quien destaca también que tienen una funda personalizada bordada a mano por la artista.

Mucha historia, sí, "¿pero como para valer 50.000 euros?", se preguntan Jessica y Nuria. Para ellas, no hay nada más valioso que su querido azulejo. Es por ello que deciden descartar las castañuelas... y 1.000 euros desaparecen de la tabla de premios.

