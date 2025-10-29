Ahora

Descartan una de las piezas "fetiche" de la colección de Marc Flotats y pierden 30.000 euros

Marc Flotats, experto en antigüedades de Tesoro o Cacharro, presenta en el plató una de sus joyas más queridas y que tiene guardada en su búnker: La obra 'Personaje' de la artista Magda Bolumar.

Tras perder los 50.000 euros, las concursantes Jessica y Nuria continúan el concurso, esta vez, planteándose cuál de los objetos restantes tendrá el valor de 30.000 euros, el segundo premio más grande de la noche.

Las amigas deciden marcar el cuadro, que resulta ser propiedad de Marc Flotats, experto en antigüedades del programa. "Lo tengo guardado en el búnker", comienza diciendo el especialista, señalando la importancia de la obra.

Según nos desvela, se trata de un cuadro de Magda Bolumar, una artista que, como ha ocurrido con muchas mujeres con talento, durante años su obra quedó elipsada por la de su marido, el escultor Moisés Villela. Para Marc, es una de sus "artistas fetiche" y reconoce tener más de 10 obras suyas en casa.

Pese a las pistas de Marc, las amigas deciden seguir su intuición y continúan marcando la escultura de San Jorge como objeto con más valor. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver su reacción al perder el segundo premio más grande de la noche.

