El concursante de Tesoro o Cacharro, tras cambiar el objeto de su pareja: "Esta noche duermo en el sofá"

¿Qué tendrá más valor? ¿Un Órgano de Feria Poirot Frères o un robot creado por el artista Pitarque? La pareja concursante entra en conflicto para decidir por el objeto.

Juan y Andrea, los nuevos concursantes de este quinto programa de 'Tesoro y Cacharro', presentado por Iñaki López, parecen tener fijación con el Órgano de Feria Poirot Frères. Un objeto que, según apuntan, podría esconder los 50.000 euros.

Siguiendo su intuición, deciden marcar el robot. Una pieza de arte exclusiva realizada por el artista Pitarque, quien viaja por todo el mundo recopilando objetos singulares para crear estas piezas.

Entre el robot y el órgano, la pareja comienza a tener dudas sobre qué será una auténtica joya y cuál una baratija. Andrea advierte que tiene dudas sobre que el instrumento musical tenga tanto valor, mientras que su chico lo defiende.

"Tenemos un problema", dice Andrea, a quien el corazón le dicta deshacerse del órgano. "¿Seguro? Esta noche duermo en el sofá", dice entre risas Juan, quien quiere mantener su decisión. ¿Qué habrán elegido los concursantes?

