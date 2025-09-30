Ahora

Tesoro o Cacharro

Un biomaterial desconcierta en Tesoro o Cacharro: "Parece lo que imprime papá, ¿lo bio-desechamos?"

Madre e hija se enfrentan a la difícil tarea de descartar el objeto menos valioso de Tesoro o Cacharro, el programa presentado por Iñaki López: ¿qué escondera un biomaterial de aspecto curioso?.

Un biomaterial desconcierta en Tesoro o Cacharro: "Parece lo que imprime papá, ¿lo bio-desechamos?"

Pensando en qué objeto podría valer tan solo un euro y, por tanto, ser el más prescindible de esta ronda de Tesoro o Cacharro, las concursantes, madre e hija, centran su atención en un misterioso biomaterial: ¿será una pieza de diseño vanguardista o una simple baratija?

"¿Marcamos el biomaterial y lo bio-desechamos?", bromea Vero, mientras duda sobre la verdadera naturaleza del objeto.

El experto en antigüedades Marc Flotats las invita a observar la pieza más de cerca para ayudar a identificar sus características y despejar dudas."Parece lo que papá imprime con la impresora 3D", comenta Vero entre risas, haciendo alusión al trabajo de su padre.

A pesar de las dudas, ambas parecen tenerlo claro y apuestan por desechar el biomaterial. "Como concepto es muy bonito, pero seguiría apostando por la raqueta", concluye la concursante con seguridad.

