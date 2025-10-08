Los 50.000 euros se van volando de las manos de Juan y Andrea en la alfombra turca que acaban de descartar

"Se fabricaban única y exclusivamente para el palacio del sultán. Por mucho dinero que tuvieras, no las podías comprar", dice Marc Flotats de esta alfombra que acaban de descartar Juan y Andrea en Tesoro o Cacharro.

Juan y Andrea siguen siendo fieles a su objeto de oro, el órgano, sin saber si será un tesoro o un cacharro. Hasta el momento, lo han tenido más o menos claro a la hora de elegirlo, pero llegados a este punto del concurso, las cosas se complican.

El siguiente objeto en ser marcado es una alfombra, indudablemente preciosa, pero de la que no tienen más información hasta ahora. Marc Flotats, el reputado coleccionista y experto en antigüedades que aconseja a los concursantes en Tesoro o Cacharro les desvela sus secretos más ocultos y no, no es una alfombra persa: "Es turca. De hecho, se llama Hereke porque es la zona de Turquía que las producía", comenta.

Los datos que da a continuación son también importantes a la hora de determinar su valor: "Para hacer un metro cuadrado se tarda un año y tiene una densidad 2.100.000 nudos por metro cuadrado".

"A mí no me dice nada", comenta Juan, convencido de que la primera decisión que tomó al elegir el órgano es la acertada. "Si viera a lo mejor algún detalle dorado o algo así...", reflexiona. Andrea cree que debe costar o 500 o 5.000 euros, pero duda que llegue a 15.000 y ni siquiera contempla los 50.000 euros.

Entre risas, afirman que tienen perros, así que no pueden tener alfombras en casa. Al final, deciden descartarla... y se llevan un chasco al descubrir que es el gran tesoro del programa de hoy. "50.000 euros. Es nuestro mayor premio de esta noche", les anuncia Iñaki López, el presentador con tristeza.

Flotats nos da la explicación de su elevado precio: "Os lo he dicho. Aquí la palabra clave es 'Hereke', es la zona del mundo donde se hacen las alfombras más caras del mundo. Se fabricaban única y exclusivamente para el palacio del sultán. Por mucho dinero que tuvieras, no las podías comprar".

