El equipo de Te lo vas a comer queda con Alejandro Martínez, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, para conocer cómo trabajan con las conservas de bonito y atún y qué problemas se han encontrado con las marcas.

En Europa se comen 3 kilos de atún o bonito enlatado por persona y año, y en España estamos en los 2,2 kilos por persona y año. El rey de estas conservas es el bonito del norte: "Es el que tiene mayor calidad comercial y por tanto mayor prestigio y precio". Pero, ¿es bonito del norte todo lo que vemos así nombrado en las latas de conserva?

Alejandro Martínez asegura que a veces se comercializa "indebidamente la melva con el nombre de bonito, de atún o de bonito del norte". El etiquetado no es todo lo transparente que podría o debería ser ya que, por ejemplo, el nombre científico de la especie no es obligatorio: "Esto puede generar la tentación de acabar llamando a un pez con el nombre de otro para intentar pasar lo que no es por lo que queremos que parezca".