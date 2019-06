Salmón crudo, merluza con moscas... los menús de una residencia universitaria indignan a Chicote: "Esa historia, a otro"

Alberto Chicote habla con dos jóvenes universitarias que viven en una residencia de Madrid que está gestionada por la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Ambas critican duramente la comida que les ofrecen en el centro y enseñan al presentador diferentes platos que les han dado: "Mira este salmón crudo, solo con verlo se te quitan ganas".

Preguntadas por Chicote sobre lo blanco que aparece en el pescado, ambas contestan que cuando fueron a pedir explicaciones a los cocineros, éstos argumentaron que era "Omega 3". Una respuesta que indigna a Alberto Chicote: "¡Qué cachondos, se pueden ir con esa historia a otro".

Este no es el único plato lamentable que muestran a Chicote. El presentador ve todo tipo de asquerosas comidas, que, incluso, contienen moscas. "Te ponen arroz con agua, te quedas con hambre y te dan fruta pasada", explican las chicas. Hasta las personas que les dan la comida les advierten de su calidad. "Hay veces que te avisan y te dicen que ellas no se comerían eso", concluyen.

Otros momentos destacados

Para conocer si esta situación es reciente o es algo que lleva ocurriendo mucho tiempo, Chicote se ha entrevistado con un par de exresidentes universitarios del Duque de Ahumada. Uno de ellos explica la terrible situación que vivieron hace años: "Una intoxicación derivó en colon irritable e intolerancia a la lactosa"

Reuniéndose con jóvenes que todavía viven en la residencia, Chicote ha podido comprobar que la situación de preocupación por la posibilidad de intoxicarse con la comida sigue perdurando: "Me hago análisis todos los años, no me fío", comenta una de las estudiantes.