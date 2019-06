"Me hago análisis todos los años, no me fío": el terror de comer en una residencia universitaria que sufre intoxicaciones

Madrid es la comunidad que más universitarios acoge de todo el país, concretamente 287.795, según el Ministerio de Educación. También es la comunidad que más plazas tiene de residencias de estudiantes, 17.509.

Alberto Chicote habla con dos chicas que viven en una de ellas, gestionada por la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil. Las universitarias se muestran hartas de la mala calidad de la comida que les sirven.

"No está ni buena ni en buenas condiciones", critica una de las jóvenes, que, además, declara que acaban de sufrir una intoxicación 80 residentes por unas fajitas en mal estado": "Cuando nos sentamos a la mesa una compañera dijo que olía raro, pero pensábamos que era el queso".

"No fui a la enfermería del centro porque sabía que se iba a quedar ahí", explica la joven, por lo que se fue al Hospital San Rafael, el más cercano, donde confirmaron que era "una intoxicación".

Tras saber lo que ocurría, la enfermería del centro dio a algunos residentes medicinas caducadas. "No es la primera vez, con un cocido también nos intoxicamos, estamos tan hartos que esto ya ha explotado", declaran tajantes las chicas.

Preguntadas sobre si se han quejado alguna vez, ambas afirman que si: "Lo único que recibimos fue un mensaje sobre que se harían análisis, pero no sabemos nada de ellos, ni si Sanidad está al tanto".

Además de todo esto, las jóvenes aparecen sin mostrar su cara porque se enfrentan a una grave sanción que puede acarrear, incluso, la expulsión de la residencia. "Por miedo no dices nada, pero decidimos dar el paso porque no se puede vivir así", explica una de las chicas, que incluso, confiesa que "todos los años" se hace "análisis de sangre" porque no se fía.

Otros momentos destacados

Pero esta situación que implica que los estudiantes llegan incluso a intoxicarse con la comida no es nueva, viene de hace tiempo. Chicote habla con dos exresidentes del Duque de Ahumada, que le explican una grave situación que vivieron: "Una intoxicación derivó en colon irritable e intolerancia a la lactosa".

Chicote ha podido observar cómo son los alimentos que se sirven en dicha residencia y se ha encontrado con salmón crudo, merluza con moscas, frutas pasadas y arroz con agua.